LIVE | Azzurri peilen gegen Japan den nächsten Sieg an

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die italienische Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag um 19.30 Uhr bei der Heim-Weltmeisterschaft in Bozen ihr zweites Spiel. Wie bereits gegen Rumänien zum Auftakt soll auch gegen Japan ein Sieg her. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie keine Aktion!