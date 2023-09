LIVE | Bei Ternana soll der nächste FCS-Sieg her

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der FC Südtirol peilt am Samstag um 14 Uhr bei Ternana den dritten Saisonsieg in der diesjährigen Serie B an. Ob die Mannschaft von Pierpaolo Bisoli beim bislang noch sieglosen Team aus Umbrien gewinnen kann, erfahren Sie mit dem SportNews-Liveticker.