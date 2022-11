LIVE | Besteht der FCS auch in Baris Fußball-Tempel?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der FC Südtirol steht am Samstag vor der nächsten Herkulesaufgabe. Im 58.000 Zuschauer fassenden San-Nicola-Stadion von Bari will der FCS den 10. Punktgewinn in Folge einfahren. Wir sind vor Ort und halten unsere Leser mit einem Liveticker auf dem Laufenden.