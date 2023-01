LIVE | Biathlon-Verfolgung der Herren

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Samstagnachmittag (14.45 Uhr) sind beim Biathlon-Weltcup auf der Pokljuka die Herren mit einer Verfolgung an der Reihe. Was ist für den Italiener Tommaso Giacomel nach seinem 6. Platz im Sprint drin? Hier verpassen Sie nichts.