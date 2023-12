LIVE | Biathlon-Verfolgung der Herren

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Samstag steht für die Biathleten ein Verfolgungsrennen auf dem Programm. In Hochfilzen mit dabei sind auch die Südtiroler Lukas Hofer und Patrick Braunhofer. Was ist für die beiden drin? Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts. Los geht es um 12.15 Uhr.