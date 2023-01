LIVE | Bleibt der FCS im neuen Kalenderjahr siegreich?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Im Jahr 2023 ist der FC Südtirol noch ungeschlagen. Gegen Brescia und Venedig gewannen die Weiß-Roten jeweils mit 1:0 und arbeiteten sich so auf den sechsten Tabellenplatz vor. Um 14.00 Uhr am Samstag ist Reggina im Drusus-Stadion zu Gast. Kann der FCS drei Siege in drei Spielen feiern? Mit dem SportNews-Live-Ticker verpassen Sie nichts.