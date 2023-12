Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Abfahrt in Bormio mag nicht den großen Glamour-Faktor von Kitzbühel oder Wengen haben, steht den Klassikern in Sachen Schwierigkeit und Härte aber in nichts nach. Einer der großen Favoriten auf der Stelvio ist Dominik Paris, der in Bormio insgesamt schon 7 Mal gewonnen hat. Kann der Südtiroler auch heute zuschlagen? Die Antwort und alle Infos zum Rennen gibt’s im SportNews-Liveticker.