LIVE | Brisante Duelle für Bozen und Pustertal

Am Freitagabend steht ein neuer Spieltag in der ICE Hockey League auf dem Programm. Der HC Pustertal trifft ab 19.15 Uhr auswärts auf Klagenfurt, während der HC Bozen im Tiroler Derby den HC Innsbruck zu Gast hat. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie wie immer in Echtzeit mit dabei.