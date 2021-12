LIVE | Damen-Riesentorlauf in Lienz: Der 1. Durchgang

In Abwesenheit der positiv auf das Coronavirus getesteten Mikaela Shiffrin findet heute der Weltcup-Riesentorlauf der Damen in Lienz statt. Als Favoritin geht die Schwedin Sara Hector an den Start. Zu den Mitfavoritinnen gehört auch die Azzurra Marta Bassino. In Lienz mit dabei sind zudem die beiden Südtirolerinnen Karoline Pichler und Vivien Insam. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz