LIVE | Damen-Riesentorlauf in Sestriere

An diesem Wochenende gastieren die Ski-Damen in Sestriere. Gelingt Federica Brignone oder Marta Bassino beim Heim-Riesentorlauf am Samstag ein Heimsieg? Der 1. Durchgang beginnt um 10.30 Uhr. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.