LIVE | Damen sind in Lienz gefordert

Der Ski-Weltcup der Damen macht an diesem Donnerstag in Lienz halt. Auf dem Programm steht dabei der erste Durchgang des Riesentorlaufs. Zu den großen Favoritinnen zählen Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova, Lara Gut-Behrami und die Azzurra Federica Brignone. Hier in unserem Liveticker verpassen Sie nichts.