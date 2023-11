LIVE | Das erste Einzel-Rennen der Saison

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach dem gestrigen Staffel-Tag, geht es beim Biathlon-Weltcup in Östersund am Sonntag mit zwei Einzelwettkämpfen weiter. Den Anfang machen die Damen um 11.20 Uhr. Was geht für Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi & Co? Hier verpassen Sie nichts.