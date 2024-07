Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das wohl brisanteste Achtelfinal-Duell findet am Montagabend um 18 Uhr zwischen Belgien und Frankreich statt. Beide Mannschaften haben sich beim bisherigen EM-Turnier noch nicht mit Ruhm bekleckert, vor allem die Roten Teufel schafften es nur mit Ach und Krach in die K.o.-Phase. Welcher Welt-Star, Kylian Mbappe oder Kevin de Bruyne, führt sein Land in die nächste Runde? Mit dem SportNews- Liveticker verpassen Sie nichts.