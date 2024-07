LIVE | Das läuft heute in Paris

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Olympischen Spiele in Paris sind voll im Gange. Aus Südtiroler Sicht sind am Samstag Barbara Gambaro und Elisa Vivarelli im Einsatz. Was am Sonntag sonst in der französischen Hauptstadt alles auf dem Programm steht, das erfahren Sie hier.