LIVE | Das passiert in Kitzbühel auf und abseits der Piste

Dieser Tage gastiert der alpine Ski-Weltcup wieder in Kitzbühel. Am Freitag und Samstag stehen die Abfahrten am Programm, den Abschluss macht am Sonntag der Slalom. Da alle Corona-Maßnahmen gefallen sind, reisen auch wieder viele feierfreudige Stars an. Arnold Schwarzenegger bittet heute zur Klima-Charity-Auktion, am Freitag gibt es die legendäre Weißwurstparty. Hier halten wir unsere Leser mit einem LIVE-Blog mit allem Wissenswerten aus der mondänen Gamsstadt am Laufenden.