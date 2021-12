LIVE | De Aliprandini greift in Alta Badia nach Sieg

Marco Odermatt führt nach dem ersten Durchgang des Riesenslaloms in Alta Badia das Feld an. Mit Luca de Aliprandini befindet sich ein Azzurro knapp hinter dem Schweizer. Der Nonsberger will es wissen und greift nach seinem ersten Sieg im Weltcup. Simon Maurberger ist der einzige Südtiroler der Entscheidung. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen sie ab 13.30 Uhr garantiert nichts.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz