LIVE | Delago & Co. greifen in St. Moritz an

Nachdem die Speed-Rennen in Zermatt-Cervinia wetterbedingt abgesagt werden mussten, bestreiten die Damen am Freitag in St. Moritz (Schweiz) den ersten Super-G der Saison (10.30 Uhr). Mit Nicol Delago, Nadia Delago und Teresa Runggaldier stehen auch drei Südtirolerinnen am Start. Der SportNews-Liveticker hält sie auf dem Laufenden.