Um 15.00 Uhr startet das Rennen in Are in Schweden. Beim vorletzten Riesentorlauf der Saison hat Sara Hector die Chance, sich vorzeitig die Kristallkugel in dieser Disziplin zu holen. Mit dem SportNews-LiveTicker verpassen Sie nichts.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz