Der Schweizer Ramon Zenhäusern eröffnet um 10.15 Uhr den 1. Weltcup-Slalom der Herren in dieser Saison. Auch 5 Südtiroler sind in Levi am Start, den Anfang macht Routinier Manfred Mölgg mit der Startnummer 8. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nix.Die Einzelheiten lesen Sie auf