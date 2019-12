Nach der Ersatzabfahrt für Gröden am Freitag steht in Bormio am Samstag der echte Abfahrtsklassiker auf dem Programm. Dominik Paris ist nach seinem Sieg am Freitag auch am Samstag der Top-Favorit. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.Die Einzelheiten lesen Sie auf