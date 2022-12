LIVE | Der Abfahrtsklassiker in Gröden

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Donnerstag wurde die Abfahrt auf verkürzter Strecke gefahren, am Freitag musste der Super-G abgesagt werden – nun kommt es endlich zum ganz großen Showdown auf der Saslong: Bei herrlichen Bedingungen geht der legendäre Abfahrtsklassiker auf der Originalstrecke über die Bühne! Hier sind Sie in Echtzeit dabei.