LIVE | Der Damen-Sprint in Hochfilzen

Dorothea Wierer hat mit dem zweiten Platz in der Verfolgung von Kontiolahti ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Kann die 32-Jährige beim Sprint in Hochfilzen (14.10 Uhr) an diese starke Leistung anknüpfen? Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei und verpassen nichts!