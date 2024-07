Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Freitag wurden die Olympischen Spiele 2024 in Paris eröffnet, am Samstag stehen in der französischen Hauptstadt bereits die ersten Wettkämpfe mit Südtiroler Beteiligung auf dem Programm. Sportschießerin Barbaro Gambaro bestreitet um 9 Uhr das Mixed-Event, um 13 Uhr treffen Italiens Volleyballer um Simone Giannelli auf Brasilien. Mit unserem Liveticker bleiben sie auf dem Laufenden und verpassen nichs!