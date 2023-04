Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach den bitteren 0:1-Niederlagen gegen Bari und Ascoli will der FC Südtirol am Samstag auf die Siegerstraße zurückkehren. Der Mannschaft von Pierpaolo Bisoli steht jedoch ab 14 Uhr eine wahre Herkulesaufgabe bevor, schließlich müssen Fabian Tait & Co. auswärts bei Tabellenführer Frosinone ran. Ob die FCS-Kicker überraschen können, erfahren Sie mit dem SportNews-Ticker.