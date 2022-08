LIVE | Der FCS startet ins Serie-B-Abenteuer

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Den ganzen Sommer lang haben die Fans des FC Südtirol diesem Tag entgegengefiebert, jetzt ist er endlich gekommen: Am Sonntagabend bestreiten die Weiß-Roten in Brescia (20.45 Uhr) das erste Meisterschaftsspiel in der Serie B. SportNews tickert live!