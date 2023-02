LIVE | Hält die FCS-Führung in Pisa?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

3 Spiele, 3 Siege: Der FC Südtirol ist furios in das Jahr 2023 gestartet und liegt derzeit auf dem 4. Rang. Am Sonntag wartet die nächste schwierige Aufgabe: Die Weiß-Roten sind zu Gast in Pisa. Mit dem SportNews-Live-Ticker verpassen Sie nichts.