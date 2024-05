LIVE | Der Giro rollt durch Südtirol

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Anders wie ursprünglich geplant findet der Start der Südtirol-Etappe beim Giro d'Italia nicht in Livigno, sondern in Spondinig statt. Vom Vinschgau geht es am Nachmittag weiter bis ins Ziel nach St. Christina in Gröden. Mit dem SportNews-Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden.