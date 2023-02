Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das erste Speed-Rennen der Herren steht an: Am Donnerstag ab 11.30 Uhr bestreiten die Herren in Courchevel den WM-Super-G. Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde sind die zwei großen Favoriten, doch bei einer Weltmeisterschaft ist immer alles möglich – auch für die beiden Südtiroler Dominik Paris und Christof Innerhofer. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.