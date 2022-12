LIVE | Der letzte Biathlon-Weltcup des Jahres ist eröffnet

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Auf geht's in die letzte Weltcup-Etappe im Jahr 2023! Die Biathleten geben sich von Donnerstag bis Sonntag in La Grand-Bornand (Frankreich) nochmal ein Stelldichein. Die erste Entscheidung steht im Sprint der Männer am Programm. Hier liefern wir die Zwischenzeiten, die Schießergebnisse und die Endresultate in Echtzeit.