LIVE | Der letzte Damen-Riesenslalom dieses Winters

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das Weltcupfinale in Soldeu in Andorra ist in vollem Gange. Heute am Sonntag fahren die Technikerinnen im Abschluss-Riesentorlauf um ein letztes Erfolgserlebnis. Ab 9.00 Uhr gibt es im SportNews-Liveticker alles zum 1. Durchgang.