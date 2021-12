Bevor es in die Weihnachtspause geht, müssen Dorothea Wierer & Co. noch einen letzten Kraftakt überstehen. Am Sonntag (12.45 Uhr) steht in Le Grand Bornand der Massenstart der Damen an. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei und verpassen nichts!Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz