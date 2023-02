LIVE | Der Riesentorlauf in Palisades Tahoe

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel und Méribel ist vorbei, jetzt geht es für Marco Odermatt & Co. wieder im Weltcup ans Eingemachte. Am Samstag (20 Uhr) findet in Palisades Tahoe (USA) ein Riesentorlauf statt. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei und verpassen nichts