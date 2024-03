Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach der 1:2-Niederlage bei Spezia will der FC Südtirol am Samstag um 14 Uhr vor den eigenen Fans auf die Siegerstraße zurückkehren. Die Aufgabe könne aber schwieriger kaum sein, denn die Weiß-Roten treffen im Drususstadion auf den Serie-A-Absteiger Cremonese , der in der Tabelle den dritten Rang innehat. Ob den Mannen von Federico Valente eine Überraschung gelingt, lesen Sie im SportNews-Liveticker.