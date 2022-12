LIVE | Der Super-G in St. Moritz

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Zum Abschluss des Speed-Wochenendes in St. Moritz (Schweiz) steht am Sonntag um 11.30 Uhr der Super-G an. Der Favoritenkreis um die letztjährige Siegerin Lara Gut-Behrami ist groß, doch Überraschungen sind nicht ausgeschlossen. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei und verpassen nichts.