LIVE | Der ultimative Titel-Showdown: Bozen gegen Salzburg

Der HC Bozen bestreitet das, wovon man als Eishockeyspieler ein ganzes Leben lang träumt: Finalspiel 7 im eigenen Stadion. In der restlos ausverkauften Sparkasse Arena empfangen die Foxes Red Bull Salzburg im finalen Duell um den ICE-Titel. All jene, die nicht vor Ort sind, können das Spiel hier im Ticker in Echtzeit verfolgen.