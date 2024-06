Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Fußball-Euphorie ist in Deutschland wieder zurück – und wie. Auf dem Platz gefallen die DFB-Spieler, und im ganzen Land sorgen zahlreiche Fans für eine einzigartige Stimmung. Doch nun wird es ernst: Gegen Dänemark geht es für Toni Kroos und Co. um den Einzug ins Viertelfinale. Die Nordeuropäer dürfen nicht unterschätzt werden, doch Deutschland ist zurzeit in einer guten Form. Hier der SportNews-Liveticker für Sie.