Sara Hector hat die letzten drei Riesentorläufe (Olympische Spiele eingenommen) gewonnen. Auch nach dem ersten Durchgang in Lenzerheide liegt die Schwedin in Front. Ob ihr der vierte Streich in Folge gelingt, erfahren Sie mit dem SportNews-Liveticker.