LIVE | Die erste Medaillenchance: WM-Auftakt in Oberhof

Am Mittwoch beginnt die Biathlon-WM in Oberhof um 14.45 Uhr mit einer Mixed-Staffel. Italien geht mit Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz und Tommaso Giacomel an den Start. Die Azzurri gehören zu den Medaillenkandidaten. Mit unserem Liveticker verpassen Sie nichts.