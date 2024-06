LIVE | Die hochdotierten Türken steigen ein

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Dienstagabend stellen sich die letzten vier Teams der Europameisterschaft 2024 vor. Los geht es mit der Partie um 18 Uhr zwischen der Türkei und Georgien . Was geht für Hakan Calhanoglu gegen Khvicha Kvaratskhelia & Co? Hier verpassen Sie nichts.