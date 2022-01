Nach der Corona-Infektion, die für ihre Absenz bei den Technik-Rennen in Lienz verantwortlich war, kehrt Mikaela Shiffrin am Dienstag beim Slalom in Zagreb ins Renngeschehen zurück. Ob sie beim Comeback gleich zuschlägt, erfahren Sie mit dem SportNews-Liveticker.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz