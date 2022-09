LIVE | Die wichtigsten Transfers vom Deadline-Day

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Heute schließt in den fünf großen Ligen in Europa das Transferfenster. In der Bundesliga darf bis 18 Uhr eingekauft werden. In England und Spanien bis 24 Uhr, in Italien um 20 Uhr und in Frankreich muss um 1 Uhr in der Nacht der letzte Wechsel abgeschlossen sein. Wir haben die wichtigsten Transfernews im Liveticker.