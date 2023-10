LIVE | Die Wölfe rocken wieder das Brunecker Eis

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Drei Wochen ist es her, da stand der HC Pustertal letztmals in der Intercable Arena im Einsatz. Jetzt sind die Wölfe wieder da: Zur Stunde läuft das ICE-Heimspiel gegen die Vienna Capitals. Der HCP will mit einem „Dreier“ wieder Höhenluft schnuppern. Hier liefern wir in Echtzeit die Torschützen, Aufstellungen und den Tabellenstand.