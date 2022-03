LIVE | Die Wölfe stemmen sich gegen das Aus

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HC Pustertal läuft in diesen Minuten zum womöglich letzten Mal in diesem Winter in der Intercable Arena auf. Verlieren die Wölfe auch ihr 4. Viertelfinal-Duell gegen Fehervar ist die Saison zu Ende. Sollten sie allerdings ihren ersehnten ersten ICE-Playoff-Sieg einfahren, würde neue Hoffnung aufkeimen. Wir tickern hier live aus dem Brunecker Eisstadion.