LIVE | Ein Sieg, und Bozen steht im Halbfinale

Der HCB Südtirol Alperia steht in der Villacher Stadthalle im vierten und womöglich letzten Viertelfinalduell gegen den VSV im Einsatz. Gewinnen die Foxes, stehen sie im Halbfinale. Verlieren sie, so wandert die Serie am Montag wieder nach Bozen. Hier liefern wir alle Daten zum laufenden Duell in Echtzeit.