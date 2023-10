Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Meister gegen Vize-Meister – so lautet das Duell am Sonntag ab 17.30 Uhr im Salzburger Volksgarten, wo der HC Bozen zu Gast ist. Allerdings sind die Ausgangslagen grundverschieden. Während die Bullen in der Tabelle ganz vorne zu finden sind, kämpfen die Foxes darum, aus dem Tabellenkeller zu kommen. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.