LIVE | Entscheidung in Saalbach: Wer holt Super-G-Kristall?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Beim Ski-Weltcupfinale in Saalbach-Hinterglemm steht am Freitag ab 10 Uhr die Entscheidung im Super-G-Weltcup der Frauen auf dem Programm. Lara Gut-Behrami liegt in der Pole Position, doch Cornelia Hütter und Federica Brignone können der Schweizerin die kleine Kugel noch streitig machen. Alle Infos gibt’s im SportNews-Ticker.