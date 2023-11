LIVE | FCS bei Tabellenführer Parma gefordert

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der FC Südtirol trifft am Sonntag ab 16.15 Uhr auf Parma Calcio. Die Emilianer führen die Serie-B-Tabellen an und sind ein absolutes Topteam in der Liga. Können Fabian Tait & Co. auch beim Spitzenreiter bestehen? Die Antwort gibt’s im SportNews-Liveticker.