LIVE | Finaltag der Damen – der 1. Durchgang

Ein letztes Mal in dieser Saison stürzen sich Mikaela Shiffrin und Co. ins Rennen. Im Riesenslalom von Meribel steht gleichzeitig auch die Entscheidung um die kleine Kristallkugel an. Sara Hector hat als Führende die besten Karten, Tessa Worley, Shiffrin und Petra Vlhova lauern jedoch dahinter. Der erste Durchgang beginnt um 9 Uhr.