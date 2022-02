Dominik Fischnaller liegt bei den Olympischen Spielen in Peking voll auf Medaillenkurs. Zur Halbzeit des Einsitzer-Bewerbs der Rodler liegt er auf dem dritten Rang und greift damit in den verbleibenden zwei Fahrten nach Edelmetall. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie bei der Entscheidung in Echtzeit dabei.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz