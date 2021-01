Nachdem am Samstag Marta Bassino einen eindrucksvollen Sieg gefeiert hat, wird es in Kranjska Gora am Sonntag doppelt spannend: Kann die Italienerin ihre Leistung wiederholen? Wer Ende ganz oben steht und alles weitere Wissenswerte, das erfahren Sie hier im SportNews-Liveticker.Die Einzelheiten lesen Sie auf